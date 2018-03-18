НОМ заявил о 300 сообщениях о нарушениях на выборах, 50% из них – ложные

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 300 сообщений о нарушениях на выборах президента России поступило в Национальный общественный мониторинг, почти половина из них квалифицированы как ложные, сообщила федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова.

"Поступило более 300 сообщений. Почти половина из них — это фейки", — сказала она на онлайн-марафоне "Ночь выборов".

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