Явка на выборах в посольстве России в КНДР составила 100%

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Голосование в посольстве РФ в КНДР завершилось, явка составила 100 процентов, заявили в дипмиссии.

"18 марта в 20.00 по пхеньянскому времени (14.30 мск — ред.) на избирательном участке №8163 завершилось голосование за кандидатов в президенты России. В выборах приняли участие 112 человек — 100-процентная явка!",- говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в Twitter.

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