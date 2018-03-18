На участке в Брюсселе отметили беспрецедентную активность избирателей

БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Беспрецедентная активность избирателей отмечена на участке для голосования на выборах президента РФ в посольстве в Брюсселе, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии Дмитрий Бородин.

"Активность избирателей беспрецедентная, за все годы, что я работаю здесь, такое впервые. И люди продолжают приходить", — сообщил он.

Расходящаяся на три ветки очередь избирателей выстроилась на расстоянии примерно 30 метров в зале приемов посольства. Россияне, живущие в Бельгии и многие годы голосующие в этой стране, также заявили корреспонденту РИА Новости, что впервые видят здесь на выборах такую очередь.

Выборы проходят при усиленных мерах безопасности у входа в посольство.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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