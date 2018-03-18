Губернатор Тульской области проголосовал на именном участке "Герои России"

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в выборах президента РФ, проголосовав на именном участке "Герои России", сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в области в воскресенье открылось более 50 именных и тематических избирательных участков. "Герои России" расположен в центре образования №1 имени Героя России Дмитрия Горшкова в Туле. Власти отмечают, что в честь выборов на участке организована экспозиция, рассказывающая о туляках-героях и представляющая макеты современного оружия производства Конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова и НПО "Сплав".

"Благодаря таким инициативам, дети и молодежь больше узнают об истории родного края, о выдающихся земляках", — сказал Дюмин, слова которого приводит пресс-служба.

Общаясь с журналистами, глава региона отметил, что многие люди приходят на участки всей семьей. Он призвал жителей и гостей области принять участие в выборах.

"Главное, чтобы голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона. Чтобы, несмотря ни на какие разногласия, на участках сохранялись порядок и взаимоуважение. Для этого очень большую работу проделал областной оргкомитет по содействию избирательным комиссиям", — подчеркнул Дюмин.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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