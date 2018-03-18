Ветеран труда из Татарстана не пропустил ни одних выборов за 60 лет

КАЗАНЬ, 18 мар — РИА Новости. Ветеран труда из Заинска Семен Гудошников на выборы президента России 18 марта пришёл одним из первых – из своих 78 лет он уже больше 60 лет участвует в выборах, не пропустив за эти годы ни одних из них, сообщает районная газета "Новый Зай".

"Участие в выборах – не только наш гражданский долг. Это наша жизнь, наша судьба, наше будущее, поэтому мы все должны участвовать в выборах. Поэтому всегда хожу, на выборах всех уровней голосую уже 61 год", — сказал пенсионер журналисту местного издания.

По словам ветерана, активное участие в выборном процессе он начал принимать ещё до наступления 18-летия: ещё в 1955-1956 годах 15-летним подростком готовил бюллетени для сельских депутатов. С 18 лет стал принимать участие в голосовании, и за эти годы был и наблюдателем, и членом участковой избирательной комиссии, и председателем окружной избирательной комиссии, ни разу не пропустив выборы.

"Выборы президента России важны тем, что определяют наше будущее на ближайшие шесть лет", — подчеркнул Семен Гудошников.

Всего на 1 марта 2018 года в Татарстане зарегистрировано более 2,93 миллиона избирателей, по числу которых изготовлены избирательные бюллетени для голосования на двух государственных языках республики – русском и татарском. Для избирателей открыли двери более 2,8 тысячи избирательных участков, 49 из которых организованы в местах временного пребывания (больницах, СИЗО, санаториях, международном аэропорту "Казань" и на железнодорожном вокзале). Более 1 тысячи участков в республике оборудованы камерами видеонаблюдения (согласно действующему законодательству, с количеством избирателей больше 1 тысячи человек).

По данным Центризбиркома Татарстана, явка на нынешних выборах президента России на 12.00 мск составила в республике 38,47%, что выше, чем на выборах президента страны в 2012 году, когда к данному часу проголосовали 35,45% избирателей региона. В некоторых сельских районах Татарстана к полудню явка уже превысила 80%.

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