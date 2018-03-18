Глава Минприроды проголосовал на выборах в Москве

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава Минприроды России Сергей Донской проголосовал на выборах президента РФ в Москве.

"Я голосовал с женой, свой голос я отдал за кандидата, который — я уверен — обеспечит стабильное будущее нашей страны", — сказал Донской после посещения избирательного участка в районе Орехово-Борисово.

По его словам, при голосовании он исходил, в том числе, из того, что России нужно продолжить решать задачи поступательного "зеленого" развития, охраны природы и формирования благоприятной окружающей среды.

"Развитие страны всегда сопровождается системными мерами, направленными на сохранение окружающей среды. Очень важна поддержка этих направлений и последовательное решение задач экологического развития", — добавил министр.

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