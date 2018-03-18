В России на избирательных участках дежурят десять тысяч аварийных бригад

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Замминистра энергетики Андрей Черезов сообщил, что на избирательных участках по всей стране дежурят 10 тысяч аварийных бригад.

"Для оперативного реагирования на внештатные ситуации к работе на избирательных участках готовы 10 000 аварийных бригад", — приводятся в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК РФ, слова Черезова.

Отмечается, что самая сложная ситуация наблюдается в Приморье и в Амурском крае – "там местами снегопады, однако ни на одном из участков электричество не пропадало более чем на 20 минут".

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