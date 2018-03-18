В российском посольстве рассказали об интересе к выборам в Сербии

БЕЛГРАД, 18 мар — РИА Новости. Граждане РФ, находящиеся в Сербии, активно голосуют на выборах президента России, число россиян значительно больше, чем во время президентских выборах в 2012 году, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Белграде.

Помещение для голосования организовано в здании российского посольства в центре сербской столицы, волеизъявление проходит с 8.00 (10.00 мск) до 20.00 (22.00 мск). В диппредставительстве к полудню образовалась очередь из желающих проголосовать.

По данной участковой комиссии, от граждан России, которые хотели бы участвовать в волеизъявлении, поступило много обращений о предоставлении им такой возможности вне Белграда по уважительной причине. Поэтому выездные пункты для голосования были организованы в двух городах помимо столицы — Нише и Нови-Саде.

"На выборах президента России в 2012 году здесь проголосовали всего 523 человека. Сейчас, по данным на 12.00 (14.00 мск), уже проголосовали 330 человек и мы еще видим очень много желающих", — заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.

Ранее российские дипломаты отмечали, что по охвату избирателей текущие выборы являются уникальными в практике посольства. Всего было зарегистрировано около 1,8 тысячи граждан России с избирательным правом, проживающих на территории Сербии. Ожидается, что с учетом туристов и приехавших в гости родственников число голосующих будет больше.

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