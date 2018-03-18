Жительница Краснодара, которой исполнилось 102 года, проголосовала дома

КРАСНОДАР, 18 мар — РИА Новости. Жительница Краснодара 102-летняя Прасковья Пугачева проголосовала на дому в присутствии родственников и членов избирательной комиссии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
"Исполнить свой гражданский долг — проголосовать на выборах — важно для всех россиян. Хорошо, что приходят домой, особенно к пожилым людям, которым нужна помощь, чтобы они смогли проголосовать. Я считаю, что наш голос тоже очень важен", — приводятся в сообщении слова Пугачевой.
По данным ведомства, в прошлом году избирательница отметила свой 102-й день рождения. Она родилась в 1915 году в станице Челбасской Каневского района Краснодарского края. Во время войны Пугачева участвовала в оборонительных работах, рыла окопы и противотанковые рвы. В 1948 году вместе с мужем она переехала в Краснодар, где устроилась санитаркой в больницу.
"В присутствии членов избирательной комиссии и наблюдателя Прасковья Пугачева заполнила заявление, получила бюллетень для тайного голосования, заполнила и опустила в переносной ящик для голосования", — говорится в сообщении.
По словам секретаря участковой избирательной комиссии № 20–38 Людмилы Высоцкой, до 14.00 мск жители города могут позвонить и оставить заявки для голосования на дому. Таким правом имеют возможность воспользоваться жители с ограниченными возможностями, пожилые люди или те, кто не может попасть на избирательный участок.
В воскресенье в Краснодаре открылись 317 избирательных участков, где с 08.00 до 20.00 мск можно будет принять участие в голосовании.
К полудню в Краснодаре на выборах президента России проголосовали около 19,7% избирателей. Этот показатель превышает данные на прошлых президентских выборах 2012 года более чем на 1,5%.
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