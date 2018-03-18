На острове Кижи впервые открыли избирательный участок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. На острове Кижи в северной части Онежского озера, где находится музей-заповедник "Кижи", впервые открыт избирательный участок, сообщает информационно-ситуационный центр ЦИК Карелии.
"На острове Кижи впервые на выборах президента РФ открыт избирательный участок. Ранее, на предыдущих выборах, здесь было организовано досрочное голосование. Проголосовать на участке могут работники музея-заповедника и туристы, которые сейчас находятся на острове", — отмечается в сообщении.
На острове нет жителей, которые там зарегистрированы, но ежедневно трудятся работники музея-заповедника, также там работают сотрудники Росгвардии и МЧС, которые смогут проголосовать на избирательном участке. Всего в список избирателей внесено 78 человек.
"Для того, чтобы проголосовать по месту нахождения, они должны были оформить специальное заявление с защитной маркой в своем избирательном участке по месту регистрации или заранее подать заявление через портал госуслуг, отделы МФЦ, в территориальных или участковых избиркомах", — отмечается в сообщении.
Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это — уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
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