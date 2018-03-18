На острове Кижи впервые открыли избирательный участок

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. На острове Кижи в северной части Онежского озера, где находится музей-заповедник "Кижи", впервые открыт избирательный участок, сообщает информационно-ситуационный центр ЦИК Карелии.

"На острове Кижи впервые на выборах президента РФ открыт избирательный участок. Ранее, на предыдущих выборах, здесь было организовано досрочное голосование. Проголосовать на участке могут работники музея-заповедника и туристы, которые сейчас находятся на острове", — отмечается в сообщении.

На острове нет жителей, которые там зарегистрированы, но ежедневно трудятся работники музея-заповедника, также там работают сотрудники Росгвардии и МЧС, которые смогут проголосовать на избирательном участке. Всего в список избирателей внесено 78 человек.

"Для того, чтобы проголосовать по месту нахождения, они должны были оформить специальное заявление с защитной маркой в своем избирательном участке по месту регистрации или заранее подать заявление через портал госуслуг, отделы МФЦ, в территориальных или участковых избиркомах", — отмечается в сообщении.

Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это — уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

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