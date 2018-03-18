У посольства России в Брюсселе усилили меры безопасности

БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Бельгийские власти усилили меры безопасности у российского посольства в Брюсселе, где работает участок для голосования на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Перед входом на территорию диппредставительства дежурят два полицейских фургона. Кроме того, за внешней оградой припаркован окрашенный в защитный камуфляж грузовик бельгийских ВС, рядом с которым выставлен военный патруль.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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