Граф Шереметев проголосовал на выборах президента России

ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Ректор Парижской русской консерватории, граф Петр Петрович Шереметев заявил, что пришел на выборы президента РФ в российское посольство в Париже, так как нужно помогать России.
"Это важно быть здесь, поскольку, как гражданин и России, и Франции, я считаю, что мы должны приходить на помощь этой большой стране. Особенно в текущих условиях, которые я считаю совершенно непривычными. Для таких цивилизованных стран, как наша Франция и как моя Россия, не существует право на раздор", — сказал граф.
Он подчеркнул, что "нельзя во всем обвинять Россию".
Граф Шереметев родился в 1931 году в Марокко, потом семья перебралась во Францию.
"Я мальчиком жил в Африке, мне всегда рассказывали о нашей стране мои родители, и я решил, что, когда буду взрослым, поеду в Россию. Я до сих пор продолжаю работать в России и быть полезным, это большое счастье голосовать, потому что имея 8-10 лет русский паспорт… я очень усердно занимаюсь благотворительностью, архитектором и музыкой", — рассказал Шереметев.
Он отметил, что "пришел голосовать за свою Родину". "Я участвую в жизни страны и хотел бы, чтобы все поступали так же, как я", — подчеркнул Шереметев.
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