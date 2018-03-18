КИШИНЕВ, 18 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента России на участках в Молдавии идет активно, к полудню проголосовали свыше 34 тысяч человек, заявил РИА Новости посол РФ в республике Фарит Мухаметшин.
"Активность граждан России на всех 27 участках очень высока. На 12 часов дня (13.00 мск) проголосовали 34258 граждан. Если сравнивать с парламентскими выборами, то это 60% от той явки", — заявил посол.
Ранее МИД Молдавии выразил недовольство большим количеством избирательных участков, открытых на территории непризнанного Приднестровья без согласования с Кишиневом. В ответ на это дипломат отметил, что договоренность была.
"Молдавская сторона отметила, что не рекомендует открывать нам такое количество участков, поскольку не может обеспечить безопасность ", — сказал Мухаметшин.
Для голосования на выборах президента РФ в Молдавии открыли 27 избирательных участков. По одному находятся в Кишиневе, Бельцах и Комрате, остальные — в Приднестровье. В списки избирателей граждан включают на основании устного заявления при предъявлении заграничного или внутреннего паспорта РФ.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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