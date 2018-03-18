Сергей Миронов в Москве проголосовал на выборах президента

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов на своей странице в Facebook рассказал, что проголосовал на выборах президента РФ и подчеркнул, что на избирательном участке, который он посетил, была очередь за бюллетенями.

Миронов проголосовал на избирательном участке №73 в помещении гимназии № 1520 города Москвы.

"Здесь, в центральной части России, люди только приходят на участки. Радует высокая явка избирателей, которая наблюдается во всей стране. На моем участке была даже очередь за бюллетенями", — написал он.

Миронов рассказал, что через свои региональные отделения, через центры защиты прав граждан партии удалось мобилизовать примерно 7,5 миллиона сторонников. По его словам, на данный момент из них проголосовали примерно три миллиона.

Он также выразил уверенность, что именно сегодня граждане России продемонстрируют сплоченность и солидарность.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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