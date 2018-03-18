Ярославский губернатор Миронов и Терешкова проголосовали на выборах

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в выборах президента, вместе с ним на участке голосовала первая женщина-космонавт, депутат ГД Валентина Терешкова.

Как сообщает правительство Ярославской области, Миронов и Терешкова проголосовали на избирательном участке в Ярославской государственной медакадемии.

"Выборы в регионе идут штатно. Люди приходят голосовать целыми семьями. И мы сегодня также выполнили свой гражданский долг, проголосовали за наше будущее", – сказал губернатор.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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