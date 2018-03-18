КРАСНОДАР, 18 мар — РИА Новости. Депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог проголосовал вместе со своей семьей на избирательном участке в Геленджике, отметив, что выборы — важное событие для него и его родных, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
"Выборы Президента России для меня и моей семьи — это важнейшее событие. Не нужно стесняться приходить на участки с друзьями, знакомыми, приглашать соседей. От того, как мы проголосуем, зависит будущее страны. Самое главное, чтобы ваш выбор был осознанный, чтобы каждый для себя понял, почему именно этот кандидат достоин вашего голоса", — приводятся в сообщении слова Пирога.
По данным избиркома, к полудню в Геленджике проголосовали 28,13% от общего числа избирателей.
В воскресенье в Геленджике работают 42 избирательных участка.
По данным пресс-службы, для 353 геленджичан, достигших 18-летнего возраста, эти выборы станут первыми в их жизни. Также на избирательных участках в этот день ждут 222 именинника. Для впервые голосующих и празднующих в день выборов свой день рождения подготовлены сувениры, которые будут напоминать о прошедших выборах президента.
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