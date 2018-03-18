В exit poll ВЦИОМ к 12.00 мск приняли участие более 84 тысяч избирателей

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 84 тысяч российских избирателей, проголосовавших на выборах президента России, к полудню приняли участие в exit poll, проводимом Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"На 12.00 по московскому времени 18 марта 2018 года количество опрошенных интервьюерами ВЦИОМ на выходе с избирательных участков составило 84710 человек, в том числе 37018 мужчин, 47692 женщин", — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Что касается возрастного состава респондентов, принявших участие в exit poll, больше всего среди них избирателей более зрелого возраста: 24397 человек старше 60 лет и 22956 человек в возрасте от 45 до 59 лет, уточняют социологи. Самых молодых избирателей среди участников exit poll ВЦИОМ меньше всего: 6607 человек в возрасте от 18 до 24 лет и 12876 молодых людей от 25 до 34 лет.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что опрос на выходе проходит в штатном режиме, респонденты охотно участвуют в исследовании, а процент отказов находится в обычных рамках.
"Конфиденциальность ответов полностью соблюдается. Все данные размещаются на блокчейн-платформе, что гарантирует их неизменность и неприкосновенность. Техническая поддержка успешно отражает все попытки взлома нашей платформы", — сообщил глава центра.
ВЦИОМ проводит exit poll по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Опрос проходит на порядка 1,2 тысячи избирательных участков в 68 регионах РФ. На этот раз при проведении опроса на выходе ВЦИОМ использует элементы технологии блокчейн.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.