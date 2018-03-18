В exit poll ВЦИОМ к 12.00 мск приняли участие более 84 тысяч избирателей

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 84 тысяч российских избирателей, проголосовавших на выборах президента России, к полудню приняли участие в exit poll, проводимом Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"На 12.00 по московскому времени 18 марта 2018 года количество опрошенных интервьюерами ВЦИОМ на выходе с избирательных участков составило 84710 человек, в том числе 37018 мужчин, 47692 женщин", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Что касается возрастного состава респондентов, принявших участие в exit poll, больше всего среди них избирателей более зрелого возраста: 24397 человек старше 60 лет и 22956 человек в возрасте от 45 до 59 лет, уточняют социологи. Самых молодых избирателей среди участников exit poll ВЦИОМ меньше всего: 6607 человек в возрасте от 18 до 24 лет и 12876 молодых людей от 25 до 34 лет.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что опрос на выходе проходит в штатном режиме, респонденты охотно участвуют в исследовании, а процент отказов находится в обычных рамках.

"Конфиденциальность ответов полностью соблюдается. Все данные размещаются на блокчейн-платформе, что гарантирует их неизменность и неприкосновенность. Техническая поддержка успешно отражает все попытки взлома нашей платформы", — сообщил глава центра.

ВЦИОМ проводит exit poll по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Опрос проходит на порядка 1,2 тысячи избирательных участков в 68 регионах РФ. На этот раз при проведении опроса на выходе ВЦИОМ использует элементы технологии блокчейн.

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