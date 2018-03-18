Поклонская рассказала, почему 18 марта для нее является тройным праздником

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская, отмечающая 18 марта день рождения, объяснила, почему эта дата является для нее тройным праздником.
Парламентарий отметила, что главный подарок в собственный день рождения получила 18 марта 2014 года.
"Для меня это тройной праздник: для Крыма 18 марта – день обретения мощей святителя Луки Крымского. А 2014 год был годом преподобного Сергия Радонежского – собирателя земли русской. И именно в этот день этого года Крым и Севастополь вернулись в состав России. Поэтому президент, когда обращался к Федеральному собранию в 2014 году, не просто так сказал, что это Божий промысел. Ну и сегодня, 18 марта подтверждает свой особый статус для Крыма и Севастополя — мы впервые выбираем президента России!" — написала депутат в своем аккаунте в Facebook.
В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Поклонскую с днем рождения и подчеркнул, что она заслужила уважение в обществе благодаря своей искренности и смелости в отстаивании традиционных ценностей народа.
Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходят впервые после воссоединения с Россией. В Севастополе организовано 182 участка для голосования для выборов президента России. Правом голоса обладает, по уточненным данным более 325 тысяч человек. На 86 избирательных участках города будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
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