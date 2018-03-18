В Московской области повредили кабель для видеотрансляции выборов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Подмосковье поврежден кабель передачи данных, к которому подключены избирательные участки в Красногорском районе и городе Дедовске, записи с камер автоматически локально сохраняются для последующей передачи в ЦИК, сообщили РИА Новости в "Ростелекоме".

"Во время проведения несогласованных с "Ростелекомом" земляных работ сторонней организацией был поврежден кабель региональной сети передачи данных. Затронуто 75 УИК и 2 ТИК Красногорского муниципального района и города Дедовска Истринского городского округа", — сказали в "Ростелекоме".

"Все записи с камер автоматически локально сохраняются для последующей передачи в ЦИК", — заверили в компании.

В настоящее время на месте работают ремонтные бригады. Ориентировочный срок восстановления сети — 15:00.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>