В Таджикистане на выборах президента России проголосовали 7187 человек

ДУШАНБЕ, 18 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Более 7 тысяч человек уже проголосовали в Таджикистане на выборах президента России, сообщил РИА Новости в воскресенье председатель избирательной комиссии советник-посланник посольства России в Душанбе Валерий Дергачев.

"По последним данным, уже проголосовали 7187 человек. Активность избирателей очень высокая, и мы рассчитываем, что их количество превысит результаты голосования 2016 года в Госдуму РФ в 2-2,5 раза", — сказал он. На выборах 2016 года в Госдуму РФ в Таджикистане всего по стране проголосовали 4388 человек.

Избиратели продолжают активно голосовать на всех шести участках, расположенных в Таджикистане. Самая большая очередь — до 100 метров — скопилась на участке, расположенном в Душанбе в представительстве Российского центра науки и культуры.

В Таджикистане участки для голосования расположены в помещении в Российского центра науки и культуры в столице республики, при консульстве в городе Худжанде (на севере страны), три участка расположены в гарнизонах российской военной базы в Таджикистане — в Душанбе, Курган-Тюбе, а также на военно-космическом объекте "Окно" (город Нурек).

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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