В Московской области зарегистрировали вброс бюллетеней

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вброс бюллетеней в урну на участке 1480 зафиксирован в подмосковных Люберцах, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, все бюллетени в урне будут аннулированы, заявила журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"Вброс производился в районе 9 часов утра, сейчас стационарная урна опечатана, эти бюллетени будут признаны недействительными. В настоящее время на участок доставлена резервная стационарная урна, в неё будет проходить голосование. Председатель избирательной комиссии 1480 и член комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии", — сказал она.

Коновалова отметила, что сейчас на участке находятся наблюдатели от Общественной палаты Московской области, член избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса. "Они на месте разбираются с полицией, что произошло.., комиссия легитимно работает далее, голосование на участке продолжается. К сожалению, мы говорим о том, что голоса людей, которые пришли на участок реально, они не будут учтены при голосовании на выборах", — подчеркнула она.

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