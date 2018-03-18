В Калининградской области явка избирателей к полудню составила 24,45%

Избирательница во время голосования на выборах президента Российской Федерации в посольстве РФ в Таллине. 18 марта 2018

Избирательница во время голосования на выборах президента Российской Федерации в посольстве РФ в Таллине. 18 марта 2018

КАЛИНИНГРАД, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области на 12.00 местного времени (13.00 мск) составила 24,45%, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.

"По данным на полдень, в Калининградской области проголосовало 24,45% избирателей. Это 193 тысячи человек", — сказал представитель избиркома.

На выборах президента России в Калининградской области в 2012 году, по данным на 12 часов местного времени, явка составила 20,08%. На тот момент в регионе проголосовали 152 тысячи 446 избирателей.

По информации избиркома, в Калининградской области зарегистрировано 789,6 тысячи избирателей, из них 50,1 тысячи человек будут голосовать впервые. На территории самого западного российского региона в день выборов президента работают 542 постоянных избирательных участка, 28 участков сформировано на кораблях, которые в день голосования находятся в плавании, еще восемь избирательных участка образовано в местах временного пребывания избирателей, включая Южный железнодорожный вокзал и аэропорт Храброво.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>