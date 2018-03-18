Модельер Зайцев прилетев в Париж, сразу отправился на избирательный участок

ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Всемирно известный российский модельер Вячеслав Зайцев после прилета в Париж сразу отправился в посольство России, где проголосовал на выборах президента РФ.

"Прилетел сегодня, с самолёта приехал в посольство. Считаю, что необходимо голосовать в первую очередь, потом уже можно делать другое", — сказал он.

Зайцев отметил, что с "замечательным настроением" он отдал голос за кандидата, "которому доверяет, который доставляет удовольствие своим поведением".

"Обычно я редко голосую, а сейчас приехал специально — почувствовал прямую необходимость проголосовать. Очень много людей, я попросился без очереди — тяжело стоять, я только с самолёта", — поделился модельер.

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