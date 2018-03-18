Выборы 2018

Лидер Приднестровья проголосовал на выборах президента России

14:3118.03.2018
Новости
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИзбиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТИРАСПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, являющийся гражданином России, проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №8205 во Дворце республики в Тирасполе, сообщает пресс-служба главы ПМР.

Пресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой в ЦИК РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В ЦИК рассказали о поступивших жалобах по выборам

"Сегодня на стойкость и на верность нас проверяет погода. Но все преграды преодолимы. Наш народ активен, порядочен, последователен в своем выборе и в отношении к России", – сказал Красносельский.

На территории Приднестровья, где проживают более 200 тысяч граждан РФ, в день голосования открылись 24 избирательных участка: в Тирасполе — 10 участков, в Бендерах — шесть, по два в Рыбнице и Дубоссарах, а также по одному в Григориополе, Слободзее, Каменке и Днестровске. В списки избирателей включаются граждане на основании устного заявления при предъявлении заграничного или внутреннего паспорта РФ.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

Голосование на избирательном участке
© РИА Новости / Петр Мартыненко
В ЦИК объяснили наличие бюллетеней в урнах при открытии одного из участков

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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