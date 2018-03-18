Молодой человек голосует на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Чите. 18 марта 2018

Молодой человек голосует на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Чите. 18 марта 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Иностранные студенты, участники форума "Россия — страна возможностей", в Нижегородской области положительно оценили открытость выборов президента РФ, сообщает пресс-служба ситуационного центра Общественной палаты региона.

Ситуационный центр группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты Нижегородской области начал свою работу в 7.00 мск 18 марта. В день выборов президента России его посетили участники региональной программы "Россия — страна возможностей" в Нижегородской области. Руководитель ситуационного центра Евгений Семёнов провёл экскурсию для 19 студентов из Финляндии, Чада, Бенина, Египта, Малави, Хорватии, Канады, Ирака, Ямайки, Казахстана, Украины, Индонезии, Сальвадора, Сент-Люсии, Сан-Томе и Принсипи, говорится в сообщении.

"Открытость выборов в России произвела очень большое впечатление. Хорватии такого уровня вовлеченности общественности и мониторинга избирательного процесса нет. Как нет и цифрового подсчета голосов", — заявил студент Загребского университета (Хорватия) Бруно Рукавина, слова которого приводит пресс-служба.

Координатор по связям с общественностью министерства строительства Арабской республики Египет Дина Галал Мостафа Елгетани отметила, что очень рада оказаться во время выборов в России. "Процесс достаточно интересный и уже очень хочется узнать результаты", — цитирует ее ситуационный центр ОП.

Студент Монреальского университета (Канада) Оливер Рой добавил, что ситуационный центр Общественной палаты оставил хорошие впечатления, дополняется в сообщении.

В форуме "Россия – страна возможностей" участвовали 300 иностранцев из 110 стран, которые в течение двух дней готовили программу развития международного движения. С 16 по 20 марта проходит региональная программа пост-фестивальной встречи. Ее задача – обмен опытом, налаживание прямого, личного взаимодействия между молодежью, общественными организациями и органами власти государств, а также популяризация сообщества – продвижение его идей и целей среди иностранной и российской молодежи. В рамках региональной программы у иностранных участников есть возможность наладить профессиональных контакты с российскими сообществами для инициации и реализации общих программ. В том числе участники смогут понаблюдать за избирательным процессом в России. 18 марта во время выборов президента РФ участники посетят участки для голосования в разных городах России.

На пост президента РФ претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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