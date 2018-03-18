Явка на выборах президента в Забайкалье к 17.00 составляет более 52%

КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Более половины избирателей Забайкалья отдали свои голоса на выборах президента России, к 17.00 по местному времени (11.00 мск) явка составила 52,38%, она незначительно ниже, чем на выборах на это время в 2012 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии Забайкальского края.
"По данным избиркома Забайкальского края, явка избирателей на выборах президента в регионе на 17.00 (11.00 мск) составила 52,38%. По данным избиркома, в 2012 году на это же время явка составила 53,33%. Нарушений не зафиксировано", — сообщили в крайизбиркоме.
По данным краевого избиркома, всего в регионе зарегистрированы более 811 тысяч избирателей. Открыты 942 избирательных участка.
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