ГАС "Выборы" не подвержена кибератакам, заявила Памфилова

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" не подвержена никаким кибератакам, поскольку не связана с глобальной сетью, заявила журналистам в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Москве глава ЦИК Элла Памфилова.

"У нас, слава богу, система ГАС "Выборы" не подвержена никаким кибератакам, поскольку она с глобальной сетью не общается. Мы специально разделили все остальные коммуникации, чтобы она при любом раскладе была недоступна, невозможно было к ней подобраться", — сказала Памфилова.

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