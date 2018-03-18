Явка на Северном Кавказе составила около 30%

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

ПЯТИГОРСК, 18 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе проходят нормально, явка составила порядка 30%, заявил журналистам полпред в СКФО Олег Белавенцев.

"Мы встаем с колен, развиваемся. Выборы стали демократичнее. Голосование в округе проходит нормально, порядка 25-30% проголосовали, в Кабардино-Балкарии порядка 50%", — заявил полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев после голосования в Пятигорске.

По его словам, Россия сегодня совершенно другая, с другими ценностями. "Я хотел бы, чтобы наши дети ценности предков разделяли, сохраняли, я уверен, что в последующие годы социально-экономическое развитие будет улучшаться как в России, так и на Северном Кавказе", — отметил полпред.

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