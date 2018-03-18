Явка на выборах президента на 12.00 мск составила 34,72%

Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае. 18 марта 2018

Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 12.00 по московскому времени составила 34,72%, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

"Явка избирателей на выборах президента РФ на 12.00 составила 34,72%", — сказал он.

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