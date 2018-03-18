Явка избирателей в Нижегородской области на 10.00 составила 9,15%

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Более 9% избирателей из 2,6 миллиона жителей пришли проголосовать в Нижегородской области на выборах президента России, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.

"В списки избирателей, по данным на утро 18 марта, внесены 2,6 миллиона человек. По данным облизбиркома, на 10.00 мск явка составила 9,15%, тогда как в прошлые выборы президента (в 2012 году) в это время явка составила 6,44%", — сообщил представитель избиркома.

В Нижегородской области к 8.00 мск открылись 2225 постоянных и 4 временных избирательных участка, добавил собеседник.

В кировском избиркоме сообщили, что на территории региона открылись 1178 избирательных участков. В регистре избирателей насчитывается 1,067 миллиона человек. По данным на 10.00 мск проголосовали 11,55% (в прошлые выборы – 9,01%).

В Чувашии в 08.00 мск открылись все 1177 избирательных участков, где должны проголосовать 934 тысячи человек. По данным на 10.00 мск явка составила 18,2% (11,23% — в прошлые выборы).

В Марий Эл работает 530 избирательных участков. По данным на 1 января 2018 года в республике зарегистрировано 545,6 тысячи избирателей. Явка на 10.00 мск составляет 12,97% (11,25% — в прошлые выборы президента).

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