Явка избирателей в Нижегородской области на 10.00 составила 9,15%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Более 9% избирателей из 2,6 миллиона жителей пришли проголосовать в Нижегородской области на выборах президента России, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
"В списки избирателей, по данным на утро 18 марта, внесены 2,6 миллиона человек. По данным облизбиркома, на 10.00 мск явка составила 9,15%, тогда как в прошлые выборы президента (в 2012 году) в это время явка составила 6,44%", — сообщил представитель избиркома.
В Нижегородской области к 8.00 мск открылись 2225 постоянных и 4 временных избирательных участка, добавил собеседник.
В кировском избиркоме сообщили, что на территории региона открылись 1178 избирательных участков. В регистре избирателей насчитывается 1,067 миллиона человек. По данным на 10.00 мск проголосовали 11,55% (в прошлые выборы – 9,01%).
В Чувашии в 08.00 мск открылись все 1177 избирательных участков, где должны проголосовать 934 тысячи человек. По данным на 10.00 мск явка составила 18,2% (11,23% — в прошлые выборы).
В Марий Эл работает 530 избирательных участков. По данным на 1 января 2018 года в республике зарегистрировано 545,6 тысячи избирателей. Явка на 10.00 мск составляет 12,97% (11,25% — в прошлые выборы президента).
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.