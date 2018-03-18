Угроза "минирования" избирательных участков в Крыму не подтвердилась

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании избирательных участков в Крыму, угроза оказалась ложной, работа продолжается, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев в воскресенье.
"Было уже шесть звонков о якобы минировании участков. Началось все с Армянска, Саки два и город Симферополь стало три. Ни на одном из участков работа не прекращалась. Все они были обследованы и естественно ничего не обнаружено. Голосование продолжается", — сказал Малышев журналистам.
По его словам, один звонок мог быть из Швейцарии. "Из Швейцарии якобы этот звонок прозвучал. Хоть и IP-адрес выходит швейцарский, но фактически он может быть и из Одессы, и любого другого города", — подчеркнул Малышев.
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