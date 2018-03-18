Более 34% избирателей проголосовали в Севастополе к 12.00

Экраны со статистикой избирательных комиссий по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта в России проходят выборы президента РФ. 18 марта 2018

Экраны со статистикой избирательных комиссий по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта в России проходят выборы президента РФ. 18 марта 2018

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Более 34% избирателей проголосовали на участках в Севастополе на выборах президента России к полудню, сообщил журналистам на брифинге в Севастополе глава Севизбиркома Александр Петухов.

"В Севастополе – 34,29%", — сказал он.

Глава избиркома подчеркнул, что активность избирателей существенно выше, чем на выборах в Госдуму РФ, которые проводились в городе-герое в 2016 году. Тогда в полдень на участки пришли чуть более 20% избирателей.

"В абсолютном выражении в городе к полудню проголосовало 116 тысяч 328 человек ", — сказал Петухов.

Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходят впервые после воссоединения с Россией. В Севастополе организовано 182 участка для голосования для выборов президента России. Правом голоса обладают более 325 тысяч человек. В четырех районах Севастополя сформировано 180 постоянных и два отдельных "временных" участка, которые созданы в городской больнице №1 и Военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота. На 86 избирательных участках города будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

За ходом выборов в Крыму и Севастополе следят официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. Накануне в Крым прибыли граждане Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них в контроле по всему полуострову задействовано 3600 общественных наблюдателей.

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