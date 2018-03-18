Самарский избирком сообщил о недействительных направлениях

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Председатель избиркома Самарской области Вадим Михеев в воскресенье рассказал о двух инцидентах с наблюдателями, зарегистрированными с недействительными направлениями на выборы президента РФ.

В частности, Михеев прокомментировал сообщения о том, что с избирательного участка №3309 в Советском районе Самары наблюдателя Павла Ушмондина увезла полиция.

По словам Михеева, Ушмондин предъявил направление с подписью доверенного лица кандидата в президенты Ксении Собчак — Эльзы Нисамбековой, которая ранее уведомила избирком, что наблюдателей и членов избиркомов с правом совещательного голоса в Самарской области она не назначала. Все уведомления и направления, подписанные "доверенным лицом Ксении Анатольевны Собчак Нисамбековой Э. Р. прошу считать недействительными", отмечается в её письме.

"Разумеется, мы обратились в правоохранительные органы, чтобы они выяснили, что это за документ. Визуально подпись на направлении и подпись, которая пришла нам, не совпадают, но это уже не наша компетенция. Здесь правоохранительные органы должны разобраться. Если с поддельным документом пришли, значит, будут, наверное, возбуждать уголовное дело по поводу подделки", — сказал глава самарского избиркома.

Он также рассказал об аналогичной ситуации с подписью доверенного лица Собчак в городе Отрадном.

"Такая же ситуация произошла, подошли к наблюдателю, он тихо встал и тут же достал уже направление от другого кандидата, от Грудинина. Здесь идут некие провокационные вещи, поэтому мы на них будем реагировать", — объяснил Михеев. Данных об удалении наблюдателя с участка в Отрадном нет.

Самарский главк МВД РФ инцидент пока не комментирует.

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