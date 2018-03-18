Самарский избирком сообщил о недействительных направлениях

САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Председатель избиркома Самарской области Вадим Михеев в воскресенье рассказал о двух инцидентах с наблюдателями, зарегистрированными с недействительными направлениями на выборы президента РФ.
В частности, Михеев прокомментировал сообщения о том, что с избирательного участка №3309 в Советском районе Самары наблюдателя Павла Ушмондина увезла полиция.
По словам Михеева, Ушмондин предъявил направление с подписью доверенного лица кандидата в президенты Ксении Собчак — Эльзы Нисамбековой, которая ранее уведомила избирком, что наблюдателей и членов избиркомов с правом совещательного голоса в Самарской области она не назначала. Все уведомления и направления, подписанные "доверенным лицом Ксении Анатольевны Собчак Нисамбековой Э. Р. прошу считать недействительными", отмечается в её письме.
"Разумеется, мы обратились в правоохранительные органы, чтобы они выяснили, что это за документ. Визуально подпись на направлении и подпись, которая пришла нам, не совпадают, но это уже не наша компетенция. Здесь правоохранительные органы должны разобраться. Если с поддельным документом пришли, значит, будут, наверное, возбуждать уголовное дело по поводу подделки", — сказал глава самарского избиркома.
Он также рассказал об аналогичной ситуации с подписью доверенного лица Собчак в городе Отрадном.
"Такая же ситуация произошла, подошли к наблюдателю, он тихо встал и тут же достал уже направление от другого кандидата, от Грудинина. Здесь идут некие провокационные вещи, поэтому мы на них будем реагировать", — объяснил Михеев. Данных об удалении наблюдателя с участка в Отрадном нет.
Самарский главк МВД РФ инцидент пока не комментирует.
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