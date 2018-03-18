Явка на выборах-2018 ожидаемо выше 2012 года, заявил политолог

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента 2018 года ожидаемо выше 2012 года, что связано с оживлением концовки избирательной кампании, считает политолог Владимир Слатинов.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах президента-2018 превысила показатели 2012 года. Так, например, явка на 10.00 в Челябинской области составила 9,05%. При этом явка избирателей в этом регионе на выборах президента РФ в 2012 году была всего 5,5%. А в Тюменской области, по данным на 10.00, проголосовали 16,81% избирателей. В 2012 году эта цифра равнялась 13,37% человек.

"Я думаю, что ожидаемо…", — сказал РИА Новости Слатинов.

По его мнению, это связано с тем, что события последних недель избирательной кампании ее несколько оживили.

Кроме того, по мнению эксперта, также произошло оживление на конкурентном поле, прежде всего, на дебатах кандидатов в президенты России. Слатинов отметил, что дебаты проходили в довольно специфичном формате, однако оживление в кампанию все же привнесли.

"И, наконец, мне кажется, что этот внешний контекст тоже сыграл определенную роль. Потому что то, что происходило вокруг России за последнюю неделю, оно тоже, скажем так, сыграло мобилизующую роль", — сказал Слатинов.

По его мнению, все эти "обстоятельства дали некоторый импульс избирателям". "Поэтому явка", — добавил политолог, отметив, что речь идёт о регионах Сибири и Дальнего Востока, где голосование избирателей идёт уже давно.

Главную проблему для властей, по его словам, составили города-миллионники, где эти мобилизующие факторы могли не сработать. "И я не исключаю, что будет низкая явка", — добавил политолог.

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