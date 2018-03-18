Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин с супругой проголосовал на выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин с супругой в воскресенье проголосовал на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба главы региона.

"У нас традиция семейная – мы всегда приходим вместе, голосуем на избирательном участке. Какой бы ни была погода на Ямале, она не повлияет на выборы – мы в таких арктических условиях живем всегда, а день сегодня – особый, событие – знаковое для России и для Ямала. Людей будет много. Желаю всем сделать правильный выбор, не ошибиться в будущем развитии", — приводятся в сообщении слова губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

В воскресенье в Центре детского творчества "Надежда" в Салехарде глава арктического региона также принял участие в финальном отборе проектов благоустройства окружной столицы, подготовленных к реализации в сезон весна-лето 2018 года, и поддержал окружной фотоконкурс "Лица Ямала".

По данным регионального избиркома, на Ямале к 12.00 местного времени (10.00 мск) проголосовало 45% избирателей от общего количества внесенных в списки на момент открытия избирательных участков. На выборах президента в 2012 году на это время явка составляла около 40%.

С учетом досрочно голосующих в Тазовском районе проголосовало 72% избирателей, Красноселькупском – 67%, Приуральском – 53% избирателей. Города Муравленко и Надым показывают явку 55%. За ходом голосования следят 885 наблюдателей. От кандидатов в президенты — 439, от политических партий — 90, от субъектов общественного контроля — 356. На участках работают 174 члена избирательных комиссий с правом совещательного голоса, в основном представляющие кандидатов в президенты Павла Грудинина, Владимира Жириновского и Владимира Путина, уточняет избирком.

"На всех избирательных участках присутствуют наблюдатели от Общественной палаты ЯНАО и Общественной палаты России. Более того, наши наблюдатели также работают на самых отдаленных участках, например в Сабетте. Это позволяет вести реальный контроль над чистотой и открытостью процедуры голосования", — цитирует избирком председателя Общественной палаты ЯНАО Дмитрия Заякина.

В воскресенье 18 марта в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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