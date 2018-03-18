Жители Поволжья и Астраханской области голосуют активнее, чем в 2012 году

САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России 18 марта в ряде регионов Приволжского федерального округа и Астраханской области на 12.00 по местному времени выше, чем на президентских выборах в 2012 году.

Как рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев, в регионе явка на 12.00 по местному времени (11.00 мск) составила 28,81%, проголосовало 693 тысячи 158 человек. На это же время на выборах президента в 2012 году явка в регионе составляла 23,71%. В Самаре явка составила 21,84%, в Тольятти — 25,96%, в малых городах — 31,37%, в сельских районах — 41,71%. Более половины избирателей, а именно 55,73%, уже проголосовали в Камышлинском районе Самарской области.

По словам Михеева, в избирком региона поступило 12 обращений. "Много обращений поступило по поводу очередей и скопления людей в участковых комиссиях. В частности, из "МТЛ Арены" (Самара), туда уже выехали дополнительные силы, чтобы помочь всем нормально реализовать свое право", — сказал глава избиркома области.

Председатель избиркома Саратовской области Владимир Писарюк сообщил журналистам, что явка на 12.00 по местному времени (11.00 мск) в регионе составила 24,56%, то есть проголосовали 463 тысячи граждан из свыше 1,8 миллиона жителей, включенных в списки избирателей на момент открытия участков. На предыдущих выборах президента к 12.00 проголосовали 23,45% избирателей региона, а на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года — 21,69%.

В Удмуртии, по данным на 12.00, явка составила 29,55%. Председатель ЦИК республики Виктор Кушко сообщил, что тенденция на рост сохраняется. По сравнению с 2012 годом динамика — 1,47%. Пять районов превысили явку в 40%: Алнашский (44,35%), Юкаменский (42,97%), Дебесский (41,38%), Селтинский (40,46%), Каракулинский (40,28%). В Ижевске явка на 12.00 составила от 22,74% до 26,16%.

По данным избирательной комиссии Ульяновской области, явка на 12.00 по местному времени (11.00 мск) в регионе составила 25,04%. На предыдущих выборах президента в 2012 году она была ниже — 23,33%.

Явка на 12.00 по местному времени (11.00 по мск) в Астраханской области составила 26,39%, что более чем на 5% превышает результаты прошлых президентских выборов 4 марта 2012 года (20,94%). В городе Знаменск проголосовали 38,88% избирателей, отодвинув на второе место по явке лидировавший ранее Красноярский район (34,99%). В Черноярском районе проголосовали 31,29% избирателей.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>