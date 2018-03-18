Почти 46% избирателей проголосовали к 12.00 в Кабардино-Балкарии

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

НАЛЬЧИК, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей в Кабардино-Балкарии на выборах президента России к 12.00 мск составила почти 46%, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной избирательной комиссии Мусса Джаппуев.

В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 354 избирательных участках.

"По состоянию на 12.00 мск воскресенья в Кабардино-Балкарии проголосовали более 242,2 тысячи или 45,97% избирателей", — сказал Джаппуев. На выборах президента РФ в 2012 году явка на это время составляла 33,9%.

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