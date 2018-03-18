Мэр Стародуба помог девушке-инвалиду приехать на избирательный участок

БРЯНСК, 18 мар – РИА Новости. Глава администрации города Стародуба Брянской области Дмитрий Винокуров помог девушке с инвалидностью добраться до избирательного участка, где она смогла проголосовать на выборах президента России, сообщили РИА Новости в департаменте внутренней политики Брянской области.

"Глава администрации города Стародуба Дмитрий Винокуров лично доставил на избирательный участок Ирину Дачкину. Самой девушке добраться до места голосования было бы не под силу", — сказал собеседник агентства.

Как пояснили в ведомстве, несмотря на то, что Ирина в связи с инвалидностью могла проголосовать на дому, она захотела приехать на избирательный участок и отдать свой голос за одного из кандидатов.

"Мэр и Ирина проголосовали на своем избирательном участке. Девушка была тронута проявленным к ней вниманием и поблагодарила избирательную комиссию и лично Дмитрия Винокурова", — сказали в ведомстве.

© РИА Новости Мэр города Стародуба Брянской области Дмитрий Винокуров доставил на избирательный участок девушку с ограниченными возможностями здоровья Ирину Дачкину. 18 марта 2018 © РИА Новости Мэр города Стародуба Брянской области Дмитрий Винокуров доставил на избирательный участок девушку с ограниченными возможностями здоровья Ирину Дачкину. 18 марта 2018

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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