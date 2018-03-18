Российские космонавты проголосовали на выборах президента на Байконуре

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские космонавты и сотрудники предприятий, занятые в подготовке к запуску космического корабля "Союз МС-08" к Международной космической станции, проголосовали на выборах президента РФ на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.
"Российские космонавты и сотрудники предприятий воспользовались своим правом голосовать по месту пребывания — в гостинице "Космонавт" на космодроме", — сказал собеседник агентства.
В составе основного экипажа корабля "Союз МС-08" — командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг. Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 21 марта с площадки №1 ("Гагаринский старт") в 20:44 мск.
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщал, что 18 марта многие сотрудники будут находиться в командировках — это более 8 тысяч человек, и для Роскосмоса важно обеспечить их избирательные права.
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