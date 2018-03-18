Более тысячи россиян уже проголосовали на участке в столице Казахстана

Избиратели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Байконуре. 18 марта 2018

Избиратели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Байконуре. 18 марта 2018

АСТАНА, 18 мар — РИА Новости. Более одной тысячи граждан России проголосовали на выборах президента РФ на избирательном участке в Астане, сообщил журналистам посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

"Половина срока, отведённого для голосования, уже прошло. Мы открылись в восемь часов утра и, как вы знаете, участки закрываются в восемь часов вечера. К этому часу (12.30 мск) проголосовало более тысячи российских граждан на участке в Астане, и это выше, чем прошлые показатели. Активность избирателей намного выше, чем это регистрировалось на прошлых выборах", — сказал посол в воскресенье.

Он отметил, что такая явка объясняется тем, что "российские граждане действительно хотят проявить активность, потому что выбор очень важный". "Избирается политическое будущее нашей страны, избирается президент РФ на ближайшие годы, и от этого выбора будет зависеть то, по какому пути развития пойдёт наша страна", — отметил Бородавкин.

Посол подчеркнул, что "предвыборная кампания с точки зрения информирования российских граждан о проведении выборов была проведена беспрецедентно интенсивно и активно".

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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