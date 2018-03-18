Явка избирателей на выборах президента в Москве в полдень составила 18,14%

МОСКВА, ‪18 мар‬ — РИА Новости. Явка избирателей в Москве на выборах президента РФ на 12.00 часов составила 18,14%, сообщил журналистам в воскресенье председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Явка на 12.00 составила 18,14%. В сравнение с 2012 годом — плюс 5%", — сказал Горбунов.

На предыдущих выборах президента России в 2012 году явка в столице по состоянию на 12.00 составляла 12,4%.

По данным столичного избиркома, к полудню по числу избирателей лидирует Троицкий административный округ — 25,28% избирателей, далее следуют — район Северный, Выхино-Жулебино, Силино, Старое Крюково — по этим районам явка превышает 20%.

Выборы президента России проходят ‪18 марта‬ по всей стране. В столице открылись более 3,6 тысячи избирательных участков.

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