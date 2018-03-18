Медведев проголосовал на выборах президента в Москве

Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев во время голосования на избирательном участке в Москве на выборох президента РФ. 18 марта 2018

Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев во время голосования на избирательном участке в Москве на выборох президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве.

Премьера сопровождала его жена Светлана. Она также отдала свой голос. Медведев, как положено избирателю, зарегистрировался, получил бюллетень и подошёл к кабинке. Автомат принял бюллетень премьера с первого раза.

На прошлых выборах в 2012 году Медведев голосовал на этом же участке, который находится на улице Довженко, 10 в районе Раменки, но в качестве президента. Тогда школа работала под номером 1118. После реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений в Москве школа была включена в состав Шуваловской гимназии.

Тогда, в 2012 году, на участок приезжали международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и ШОС. Пояснения о том, как были организованы голосование и контроль за ним, наблюдателям давали члены УИК. Во время голосования Медведева доступ избирателей на участок не прекращался и не ограничивался.

В воскресенье проходят выборы президента России, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогли обратиться чуть позже — с 25 февраля.

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