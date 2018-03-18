Жительница Кемерова проголосовала через час после рождения сына

КЕМЕРОВО, 18 мар — РИА Новости. Кемеровчанка Елена Червова, которая в воскресенье утром во второй раз стала мамой, уже через час после родов приняла участие в выборах президента России, сообщает пресс-служба городской администрации.
В учреждениях здравоохранения сегодня работают временные избирательные участки. Пациенты, кому позволяет состояние здоровья, голосуют в специально оборудованных помещениях прямо в больницах. К тем, кто ограничен в передвижении, члены избирательной комиссии в соответствии с написанными заявлениями о предоставлении такой возможности, приходят прямо в палаты.
"Одной из них стала кемеровчанка Елена Червова, которая сегодня стала мамой во второй раз. С утра женщина собиралась пойти на избирательный участок, но вместо этого поехала в роддом, где благополучно родила сына Даниэля. Елена уже через час после родов проголосовала на выборах президента РФ — к ней в палату пришли члены комиссии с переносным избирательным ящиком", — говорится в сообщении.
По данным властей, мама и ребёнок чувствуют себя хорошо. "Голосует вся страна, почему я должна пропускать этот момент", – прокомментировала свою активную позицию Елена Червова.
Всего на территории Кемеровской области образованы 1752 избирательных участка, в том числе 199 в городе Кемерово. В выборах смогут принять участие более 2 миллионов жителей Кузбасса. По инициативе губернатора Амана Тулеева проезд в городском транспорте (троллейбусах, трамваях и автобусах) сегодня бесплатный.
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