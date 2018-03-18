Выборы 2018

В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО закрылись избирательные участки

13:3418.03.2018
Новости
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкВыборы президента РФ в регионах РоссииВыборы президента РФ в регионах России
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ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента завершилось в Хабаровском и Приморском краях и Еврейской автономной области.

Избирательные участки закрылись в 20.00 (13.00 мск), избиркомы приступили к подсчету голосов.

Народный стол и хоккеисты

Мужчина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Хабаровске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Полиция проверит "хабаровчан-представителей от партий"

По данным избиркома Хабаровского края, за два часа до закрытия участков свои голоса за кандидатов отдали 59,85%, или 604,38 тысячи избирателей. В 2012 году на выборах президента страны к этому часу проголосовавших было 56,1%. Всего в крае чуть более одного миллиона избирателей.

В Хабаровском крае на избирательных участках постарались создать максимально праздничную обстановку – проводилась акция "Народный стол – Наш выбор 27", в рамках которой прошла ярмарка товаров местных производителей, их продукцию можно было приобрести со скидкой до 30%, организованы концерты, а также можно было сфотографироваться с известными актерами и спортсменами.

Так, на избирательном участке в Медуниверситете в Хабаровске голосовали актеры популярных телесериалов "Молодёжка" и "Кадетство" Аристарх Венес, Матвей Зубалевич и Евгений Кулик. В школе №38 в полном составе проголосовали хоккейные команды "Амур" и "Амурские тигры", а в "Ерофей-Арене", где в феврале этого года проходил чемпионат мира по бенди, хабаровская команда по хоккею с мячом "СКА-Энергия".

Как сообщил РИА Новости председатель избиркома края Геннадий Накушнов, серьезных жалоб в комиссию, которые могли бы повлиять на результаты голосования, нет.

По его словам, полиция разбирается в истории с гражданами, которые сначала пытались проникнуть на участок в качестве наблюдателей от "Яблока", но не имели предусмотренных законом документов, а потом в статусе членов комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ, но при этом тоже назначенных с нарушением законодательства.

"Полиция выясняет обстоятельства этой истории", — уточнил Накушнов.

Политики и кандидаты на выборах президента России
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкДействующий глава государства Владимир Путин в воскресенье проголосовал на президентских выборах на избирательном участке 2151, расположенном в Российской академии наук. Он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе о том, труден ли был для него выбор. По словам Путина, он уверен в курсе, который выбрал для страны.

На фото: кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Действующий глава государства Владимир Путин в воскресенье проголосовал на президентских выборах на избирательном участке 2151, расположенном в Российской академии наук. Он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе о том, труден ли был для него выбор. По словам Путина, он уверен в курсе, который выбрал для страны.

На фото: кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.

На фото: кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин (в центре) голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.

На фото: кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин (в центре) голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы. Жириновский прибыл на избирательный участок в сопровождении помощников.

На фото: кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования на выборах президента РФ.Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы. Жириновский прибыл на избирательный участок в сопровождении помощников.

На фото: кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования на выборах президента РФ.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе со своей семьёй проголосовал на выборах президента в воскресенье около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

На фото: кандидат в президенты РФ от "Партии Роста", уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ.Кандидат в президенты РФ от Партии Роста Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Кандидат в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе со своей семьёй проголосовал на выборах президента в воскресенье около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

На фото: кандидат в президенты РФ от "Партии Роста", уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в Российской академии наук, где ранее проголосовал Владимир Путин. На выборы кандидат в президенты пришел с женой и детьми.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в Российской академии наук, где ранее проголосовал Владимир Путин. На выборы кандидат в президенты пришел с женой и детьми.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКандидат в президенты России, телеведующая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. Собчак пришла на избирательный участок в хорошем настроении вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кандидат в президенты России, телеведующая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. Собчак пришла на избирательный участок в хорошем настроении вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве.Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа выборах президента России уже проголосовали многие региональные политики и чиновники.

На фото: урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018Урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На выборах президента России уже проголосовали многие региональные политики и чиновники.

На фото: урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве. Премьера сопровождала его жена Светлана.

На фото: председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018.Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве. Премьера сопровождала его жена Светлана.

На фото: председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в подмосковном Одинцове. Предстоятель Русской православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению.

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в подмосковном Одинцове. Предстоятель Русской православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению.

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСпикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко проголосовала на президентских выборах в Петербурге. Она обратилась к петербуржцам, чтобы они пришли на голосование, несмотря на плохую погоду.

На фото: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге. 18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко проголосовала на президентских выборах в Петербурге. Она обратилась к петербуржцам, чтобы они пришли на голосование, несмотря на плохую погоду.

На фото: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСпикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России на избирательном участке 75 в школе №2123 в центре Москвы.

На фото: председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России на избирательном участке 75 в школе №2123 в центре Москвы.

На фото: председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов пришел на выборы со своей семьей.

На фото: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с избирателями во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с избирателями во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пришел на выборы со своей семьей.

На фото: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с избирателями во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на избирательном участке номер 165, расположенном в Центароевской школе номер один, где он учился, вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.

На фото: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №165 в Грозном.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №165 в Грозном. 18 марта 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на избирательном участке номер 165, расположенном в Центароевской школе номер один, где он учился, вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.

На фото: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №165 в Грозном.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства ДагестанаВрио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университетеВрио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университет. 18 марта 2018
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Дагестана
Врио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов в числе первых проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №238, образованном в помещении Художественного училища им. Н. С. Самокиша в центре Симферополя.

На фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Крыма Сергей Аксенов в числе первых проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №238, образованном в помещении Художественного училища им. Н. С. Самокиша в центре Симферополя.

На фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
© Фото : пресс-служба правительства ИнгушетииГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пришел на избирательный участок для участия в выборах президента России с четырьмя своими детьми, заявив, что с малых лет прививает им чувство гражданского долга и ответственности.

На фото: глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров на выборах президента РФ. Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© Фото : пресс-служба правительства Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пришел на избирательный участок для участия в выборах президента России с четырьмя своими детьми, заявив, что с малых лет прививает им чувство гражданского долга и ответственности.

На фото: глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров на выборах президента РФ.
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Приморье: голосование знаменитостей и жалоба ЛДПР

Мужчина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Хабаровске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Очереди на участках: Дальний Восток и Сибирь голосуют "ногами"

В Приморье в день выборов президента РФ проголосовали чиновники, спортсмены и известные люди. Так, например, в Артеме свой голос отдал ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, а в Большом Камне – глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Явка в регионе на 18.00 (11.00 мск) составила 55,44%, что ниже аналогичного показателя на выборах президента в 2012 году, когда на этот час свой голос отдали 56,97%. Всего в крае зарегистрировано почти 1,5 миллиона избирателей.

Здесь так же, как и в Хабаровском крае, не обошлось без жалоб. Региональное отделение ЛДПР сообщило о вбросе бюллетеней на участке в Артеме. В Приморском избиркоме сообщили, что информация проверяется, ящик опечатан. Если нарушение подтвердят, все бюллетени в нем аннулируют.

© РИА Новости / Алексей КазаковНиколай Цискаридзе на избирательном участке в городе Артем, Приморский край
© РИА Новости / Алексей Казаков
Николай Цискаридзе на избирательном участке в городе Артем, Приморский край

Высокая гражданская активность в ЕАО

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Яровая прокомментировала рекордную явку на Дальнем Востоке

В Еврейской автономной области на выборах к 18 часам проголосовали 72,74 тысячи человек, или 56,51% избирателей, в 2012 году таких было 53,92%. В облизбиркоме РИА Новости сообщили, что нарушений и жалоб на проведение процедуры голосования не поступало.

Сразу после закрытия участков в Биробиджане начался праздничный митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине присоединения Крыма к России. В 21.00 местного времени в честь этого события состоится праздничный салют.

Выборы президента России на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГолосование на президентских выборах стартовало с Чукотки и Камчатки.Члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Голосование на президентских выборах стартовало с Чукотки и Камчатки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВсего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.Голосование на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЗа процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (слева) во время голосования в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЯвка в самых восточных регионах России к полудню составила около 30 процентов, при этом чукотское село Краснено первым продемонстрировало стопроцентную явку.Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Явка в самых восточных регионах России к полудню составила около 30 процентов, при этом чукотское село Краснено первым продемонстрировало стопроцентную явку.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкНа одном из избирательных участков Петропавловска-Камчатского пришедших проголосовать бесплатно кормили ухой. Для изготовления 160 литров супа поварам потребовалось 50 килограммов нерки, кеты и горбуши, 20 килограммов картофеля и более пяти килограммов лука.Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
На одном из избирательных участков Петропавловска-Камчатского пришедших проголосовать бесплатно кормили ухой. Для изготовления 160 литров супа поварам потребовалось 50 килограммов нерки, кеты и горбуши, 20 килограммов картофеля и более пяти килограммов лука.
© РИА Новости / Людмила ЩербаковаНе отстает от Камчатки и Колыма, где организация "Колымское братство" проводит на избирательных участках первый гастрономический фестиваль. Посетители попробуют рыбную, мясную и молочную продукцию местных производителей, а также посмотрят концерт и примут участие в мастер-классах и анимациях.Голосование в Магадане
© РИА Новости / Людмила Щербакова
Не отстает от Камчатки и Колыма, где организация "Колымское братство" проводит на избирательных участках первый гастрономический фестиваль. Посетители попробуют рыбную, мясную и молочную продукцию местных производителей, а также посмотрят концерт и примут участие в мастер-классах и анимациях.
© Правительство Камчатского краяУчастники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке.Голосование участников гонки Берингия-2018 на Камчатке
© Правительство Камчатского края
Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке.
© РИА Новости / Алексей КазаковРектор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах на избирательном участке в Артеме в Приморском крае.Николай Цискаридзе на избирательном участке в городе Артем, Приморский край
© РИА Новости / Алексей Казаков
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах на избирательном участке в Артеме в Приморском крае.
© Пресс-служба администрации города БиробиджанПереселенцы с Украины — супруги Штепа из Биробиджана — впервые отдали свой голос на выборах как граждане Российской Федерации.В Биробиджане переселенцы с Украины впервые проголосовали как граждане России
© Пресс-служба администрации города Биробиджан
Переселенцы с Украины — супруги Штепа из Биробиджана — впервые отдали свой голос на выборах как граждане Российской Федерации.
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Ранее сообщалось, что в 11.00 мск избирательные участки закрылись на Чукотке и Камчатке, в 12.00 мск – на Сахалине и Колыме.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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