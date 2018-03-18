В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО закрылись избирательные участки

ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента завершилось в Хабаровском и Приморском краях и Еврейской автономной области.

Избирательные участки закрылись в 20.00 (13.00 мск), избиркомы приступили к подсчету голосов.

Народный стол и хоккеисты

По данным избиркома Хабаровского края, за два часа до закрытия участков свои голоса за кандидатов отдали 59,85%, или 604,38 тысячи избирателей. В 2012 году на выборах президента страны к этому часу проголосовавших было 56,1%. Всего в крае чуть более одного миллиона избирателей.

В Хабаровском крае на избирательных участках постарались создать максимально праздничную обстановку – проводилась акция "Народный стол – Наш выбор 27", в рамках которой прошла ярмарка товаров местных производителей, их продукцию можно было приобрести со скидкой до 30%, организованы концерты, а также можно было сфотографироваться с известными актерами и спортсменами.

Так, на избирательном участке в Медуниверситете в Хабаровске голосовали актеры популярных телесериалов "Молодёжка" и "Кадетство" Аристарх Венес, Матвей Зубалевич и Евгений Кулик. В школе №38 в полном составе проголосовали хоккейные команды "Амур" и "Амурские тигры", а в "Ерофей-Арене", где в феврале этого года проходил чемпионат мира по бенди, хабаровская команда по хоккею с мячом "СКА-Энергия".

Как сообщил РИА Новости председатель избиркома края Геннадий Накушнов, серьезных жалоб в комиссию, которые могли бы повлиять на результаты голосования, нет.

По его словам, полиция разбирается в истории с гражданами, которые сначала пытались проникнуть на участок в качестве наблюдателей от "Яблока", но не имели предусмотренных законом документов, а потом в статусе членов комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ, но при этом тоже назначенных с нарушением законодательства.

"Полиция выясняет обстоятельства этой истории", — уточнил Накушнов.

Приморье: голосование знаменитостей и жалоба ЛДПР

В Приморье в день выборов президента РФ проголосовали чиновники, спортсмены и известные люди. Так, например, в Артеме свой голос отдал ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, а в Большом Камне – глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Явка в регионе на 18.00 (11.00 мск) составила 55,44%, что ниже аналогичного показателя на выборах президента в 2012 году, когда на этот час свой голос отдали 56,97%. Всего в крае зарегистрировано почти 1,5 миллиона избирателей.

Здесь так же, как и в Хабаровском крае, не обошлось без жалоб. Региональное отделение ЛДПР сообщило о вбросе бюллетеней на участке в Артеме. В Приморском избиркоме сообщили, что информация проверяется, ящик опечатан. Если нарушение подтвердят, все бюллетени в нем аннулируют.

© РИА Новости / Алексей Казаков Николай Цискаридзе на избирательном участке в городе Артем, Приморский край © РИА Новости / Алексей Казаков Николай Цискаридзе на избирательном участке в городе Артем, Приморский край

Высокая гражданская активность в ЕАО

В Еврейской автономной области на выборах к 18 часам проголосовали 72,74 тысячи человек, или 56,51% избирателей, в 2012 году таких было 53,92%. В облизбиркоме РИА Новости сообщили, что нарушений и жалоб на проведение процедуры голосования не поступало.

Сразу после закрытия участков в Биробиджане начался праздничный митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине присоединения Крыма к России. В 21.00 местного времени в честь этого события состоится праздничный салют.

Ранее сообщалось, что в 11.00 мск избирательные участки закрылись на Чукотке и Камчатке, в 12.00 мск – на Сахалине и Колыме.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>