В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО закрылись избирательные участки

ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента завершилось в Хабаровском и Приморском краях и Еврейской автономной области.
Избирательные участки закрылись в 20.00 (13.00 мск), избиркомы приступили к подсчету голосов.
Народный стол и хоккеисты
По данным избиркома Хабаровского края, за два часа до закрытия участков свои голоса за кандидатов отдали 59,85%, или 604,38 тысячи избирателей. В 2012 году на выборах президента страны к этому часу проголосовавших было 56,1%. Всего в крае чуть более одного миллиона избирателей.
В Хабаровском крае на избирательных участках постарались создать максимально праздничную обстановку – проводилась акция "Народный стол – Наш выбор 27", в рамках которой прошла ярмарка товаров местных производителей, их продукцию можно было приобрести со скидкой до 30%, организованы концерты, а также можно было сфотографироваться с известными актерами и спортсменами.
Так, на избирательном участке в Медуниверситете в Хабаровске голосовали актеры популярных телесериалов "Молодёжка" и "Кадетство" Аристарх Венес, Матвей Зубалевич и Евгений Кулик. В школе №38 в полном составе проголосовали хоккейные команды "Амур" и "Амурские тигры", а в "Ерофей-Арене", где в феврале этого года проходил чемпионат мира по бенди, хабаровская команда по хоккею с мячом "СКА-Энергия".
Как сообщил РИА Новости председатель избиркома края Геннадий Накушнов, серьезных жалоб в комиссию, которые могли бы повлиять на результаты голосования, нет.
По его словам, полиция разбирается в истории с гражданами, которые сначала пытались проникнуть на участок в качестве наблюдателей от "Яблока", но не имели предусмотренных законом документов, а потом в статусе членов комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ, но при этом тоже назначенных с нарушением законодательства.
"Полиция выясняет обстоятельства этой истории", — уточнил Накушнов.
На фото: кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.
На фото: кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин (в центре) голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
На фото: кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования на выборах президента РФ.
На фото: кандидат в президенты РФ от "Партии Роста", уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве.
На фото: урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
На фото: председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ.
На фото: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге.
На фото: председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве.
На фото: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с избирателями во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
На фото: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №165 в Грозном.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
На фото: глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров на выборах президента РФ.
Приморье: голосование знаменитостей и жалоба ЛДПР
В Приморье в день выборов президента РФ проголосовали чиновники, спортсмены и известные люди. Так, например, в Артеме свой голос отдал ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, а в Большом Камне – глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Явка в регионе на 18.00 (11.00 мск) составила 55,44%, что ниже аналогичного показателя на выборах президента в 2012 году, когда на этот час свой голос отдали 56,97%. Всего в крае зарегистрировано почти 1,5 миллиона избирателей.
Здесь так же, как и в Хабаровском крае, не обошлось без жалоб. Региональное отделение ЛДПР сообщило о вбросе бюллетеней на участке в Артеме. В Приморском избиркоме сообщили, что информация проверяется, ящик опечатан. Если нарушение подтвердят, все бюллетени в нем аннулируют.
Высокая гражданская активность в ЕАО
В Еврейской автономной области на выборах к 18 часам проголосовали 72,74 тысячи человек, или 56,51% избирателей, в 2012 году таких было 53,92%. В облизбиркоме РИА Новости сообщили, что нарушений и жалоб на проведение процедуры голосования не поступало.
Сразу после закрытия участков в Биробиджане начался праздничный митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине присоединения Крыма к России. В 21.00 местного времени в честь этого события состоится праздничный салют.
Ранее сообщалось, что в 11.00 мск избирательные участки закрылись на Чукотке и Камчатке, в 12.00 мск – на Сахалине и Колыме.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.