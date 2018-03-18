Выборы 2018

Регионы Центральной и Западной Сибири показывают высокую явку на выборах

13:3218.03.2018
Новости
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУрны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018Урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента во всех регионах Центральной и Западной Сибири к 15.00 местного времени (11.00 мск, Омская область – 12.00 мск) оказалась выше показателей 2012 года: "подтянулась" Новосибирская область.

Актер Жерар Депардье. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Так, явка на выборах президента в Красноярском крае составила 44,62%, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин. "Количество избирателей проголосовавших составляет более 929 тысяч — 44,62% от избирателей в крае. В 2012 году на это время было 39,15%", — сказал он.

По данным избирательной комиссии Хакасии на 15.00 местного времени, на выборах президента в республике проголосовало 49,34% избирателей. На это же время явка избирателей на выборах 2012 года составляла 42,55%. Нарушений не зафиксировано.

По данным избирательной комиссии Тывы, явка избирателей на выборах президента страны в республике на 15.00 местного времени составила 69,17%. По данным избиркома, на этот же период явка избирателей на выборах президента в 2012 году составила 62,91%.

Свой выбор на 15.00 местного времени сделали уже более 60% избирателей Кемеровской области. По данным регионального избиркома, к этому времени проголосовали свыше 1,21 миллиона человек, таким образом, явка составила 60,72%. В марте 2012 года в выборах президента России на этот же час в голосовании приняли участие 55,51% кузбасских избирателей.

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© РИА Новости / Анна Раткогло
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Наиболее активны к этому времени оказались жители города Ленинск-Кузнецкий, где проголосовали 80,16% избирателей. Также в тройке лидеров города Мыски и Прокопьевск с показателями 77,15% и 75,41% соответственно. Чуть ниже показатели в отдельных районах Новокузнецка (порядка 45%).

По данным облизбиркома Омской области, явка на выборах президента в единственном в стране регионе с часовым поясом МСК+3, по данным на 15.00 местного времени (12.00 мск) составила 46,43%. В комиссии отметили, что областной центр Омск показывает явку в 43,33%, а районы области — 50,90%. На выборах президента в 2012 общая явка избирателей на этот час составила 38,26%.

По данным избиркома Республики Алтай, явка на 15.00 составила 50,46% против 49,72% на президентских выборах в 2012 году. Лидерами по голосованию по-прежнему остаются Усть-Канский район – 61,36%, Усть-Коксинский район – 56,13%.

Более половины избирателей уже проголосовали на выборах президента России в Алтайском крае — по состоянию на 15.00 местного времени своим правом воспользовались уже 51,33% избирателей, а это почти 933 тысячи человек. В 2012 году явка на это время составила 44,88%.

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Явка на выборах президента в Томской области по данным на 15.00 составила 43,93%, сообщается на сайте областной избирательной комиссии. Этот показатель также оказался выше данных по явке избирателей на то же время на выборах в 2012 году. Тогда проголосовали 42,74% избирателей.

К 15.00 местного времени к соседним регионам, опережающим собственные показатели 2012 года по явке избирателей, присоединилась и Новосибирская область. По данным облизбиркома, явка на выборах президента составила 42,64%. Всего в регионе проголосовали уже почти 916 тысяч человек. По данным на 15.00 явка в 2012 году составляла 39,89%.

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