Выборы 2018

Избирательные участки завершили работу на Сахалине и в Магадане

13:2518.03.2018
Новости
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыборы президента РФ в Москве. 18 марта 2018Выборы президента РФ в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента РФ 20.00 (12.00 мск) закрылись в Сахалинской и Магаданской областях.

Актер Жерар Депардье. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России в Париже

На 18.00 (10.00 мск), за два часа до закрытия участков, явка избирателей в Сахалинской области составила 56,61%. На выборах президента в 2012 году на этот час она составляла 51,52%. Лидером по числу проголосовавших на 18.00 являлся Курильский район (Итуруп), где свои голоса за будущего президента отдали 77% избирателей.

Явка в Магаданской области составила на 18.00 (10.00 мск) 65,72%, для сравнения на это же время явка на прошлых выборах президента была 51,46%, нарушений не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель избирательной комиссии региона.

"Выборы прошли спокойно, избиратели были очень активны. Зарегистрирована одна-единственная жалоба, человек пытался проголосовать по месту пребывания, но заранее не зарегистрировался и не подал заявление, поэтому ему было отказано. В данном случае члены избирательной комиссии действовали абсолютно правомерно", — рассказал собеседник агентства.

Голосование на Сахалине и Курилах началось очень активно с самого утра, к полудню проголосовало уже более 31% избирателей, что в полтора раза превышало показатель предыдущих выборов президента в 2012 году.

Высокой явке в первой половине дня способствовала по-настоящему весенняя погода, на юге Сахалина было солнечно и плюсовая температура.

Жених с невестой и 40 гостей свадьбы проголосовали на одном из участков Казани. 18 марта 2018
© Фото : Сергей Туганов
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Вблизи избирательных участков островитяне также голосовали за проекты благоустройства, принимали участие в различных опросах. Была развёрнута ярмарочная торговля, а в районах области проходили творческие встречи со звёздами театра и кино. На остров прибыли Сергей Степанченко, Ольга Кабо, Нина Шацкая, Сергей Барышев, Ольга Будина, Наталья Варлей, а также звезды сериалов "Деффчонки", "Солдаты", "Молодежка", "Счастливы вместе", "Кухня".

Досрочно на Сахалине и Курилах проголосовали почти девять тысяч человек. Среди них — жители труднодоступных сел, работники маяков, метеостанций, нефтегазовых платформ, а также моряки, суда которых в день выборов находятся в плавании.

Ранее в 11.00 мск участки закрылись на Камчатке и Чукотке.

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