Космонавт Шкаплеров с орбиты призвал россиян проголосовать на выборах

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров, проголосовавший на выборах президента РФ с борта Международной космической станции, призвал россиян, еще не отдавших свой голос, проголосовать.
"Хочу сказать слова призыва тем, кто еще не пришел голосовать на избирательные участки, не остаться в стороне от будущего нашей страны. От каждого голоса будет зависеть будущее нашей страны, наших детей и внуков. Пожалуйста, приходите на избирательные участки и проголосуйте, воспользуйтесь своим конституционным правом", — сказал Шкаплеров по линии прямой связи с информцентром ЦИК.
Шкаплеров, родившийся в Симферополе, рассказал, что уже успел сделать несколько звонков своим родным и близким.
"Я чувствую, какой праздничный настрой у всех. Сегодня для меня это двойной праздник. Это годовщина, когда мой родной Крым, родной Севастополь вошли в состав России. Эти голосования для моих земляков крымчан первые, они впервые будут голосовать за президента РФ. Я уверен, что они, как и четыре года назад в таком патриотическом, сплоченном порыве придут на избирательные участки и проголосуют", — сказал Шкаплеров.
Космонавт рассказал, что до полета его не раз спрашивали о том, за кого он собирается голосовать, и он сказал, что после подсчета голосов он обязательно раскроет эту информацию.
"Прекрасно, как и всегда. Могу вам сказать, что видно, как наша великая и самая большая страна развивается, как становится намного светлее с каждым витком (станции вокруг Земли), особенно это видно ночью, как много света добавляется в нашей стране. Видно, как она заселяется новыми гражданами. Приятно смотреть на нее и днем и ночью, в любую погоду", — ответил Шкаплеров на вопрос гендиректора Роскосмоса о том, как выглядит Россия из космоса в день выборов.
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