Сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Сотрудники представительства АО "Атомстройэкспорт" (генеральный подрядчик строительства АЭС за рубежом госкорпорации "Росатом") проголосовали на выборах президента РФ в городе Ляньюньган на востоке Китая в провинции Цзянсу, где строится Тяньваньская АЭС — крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества.
"Участок для голосования был организован в офисе "Атомстройэкспорта", работу участка организовали сотрудники консульства России в Шанхае. На выборы пришло 136 человек, явка сотрудников представительства — стопроцентная", — сообщил РИА Новости представитель "Атомстройэкспорта".
Также идет голосование сотрудников "Атомстройэкспорта" в Белоруссии — там участок для голосования открыт в представительстве компании в городе Островце на площадке строящейся с участием России Белорусской АЭС, добавил собеседник агентства.
Сооружение Тяньваньской атомной электростанции проводится Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC, КНР) совместно с "Атомстройэкспортом". Эта АЭС считается одной из самых надежных и безопасных в мире.
Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году. Ежегодно на первой очереди Тяньваньской АЭС вырабатывается свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
Ранее в марте Россия передала Китаю в двухлетнюю гарантийную эксплуатацию новый энергоблок №3 Тяньваньской АЭС. В нынешнем году должен состояться пуск энергоблока №4. Кроме того, сообщалось, Москва и Пекин обсуждают возможность сооружения с участием России четвертой очереди этой АЭС (блоки №№7 и 8).
В воскресенье в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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