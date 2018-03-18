Сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Сотрудники представительства АО "Атомстройэкспорт" (генеральный подрядчик строительства АЭС за рубежом госкорпорации "Росатом") проголосовали на выборах президента РФ в городе Ляньюньган на востоке Китая в провинции Цзянсу, где строится Тяньваньская АЭС — крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества.

"Участок для голосования был организован в офисе "Атомстройэкспорта", работу участка организовали сотрудники консульства России в Шанхае. На выборы пришло 136 человек, явка сотрудников представительства — стопроцентная", — сообщил РИА Новости представитель "Атомстройэкспорта".

Также идет голосование сотрудников "Атомстройэкспорта" в Белоруссии — там участок для голосования открыт в представительстве компании в городе Островце на площадке строящейся с участием России Белорусской АЭС, добавил собеседник агентства.

Сооружение Тяньваньской атомной электростанции проводится Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC, КНР) совместно с "Атомстройэкспортом". Эта АЭС считается одной из самых надежных и безопасных в мире.

Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году. Ежегодно на первой очереди Тяньваньской АЭС вырабатывается свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Ранее в марте Россия передала Китаю в двухлетнюю гарантийную эксплуатацию новый энергоблок №3 Тяньваньской АЭС. В нынешнем году должен состояться пуск энергоблока №4. Кроме того, сообщалось, Москва и Пекин обсуждают возможность сооружения с участием России четвертой очереди этой АЭС (блоки №№7 и 8).

В воскресенье в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>