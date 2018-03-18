Явка на выборах президента на Сахалине и в Приморье к вечеру превысила 50%

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Сахалин, Приморье, Хабаровский край и ЕАО по данным на 18.00 показали явку немногим выше 50%, Колыма приблизилась к отметке в 70%.
Явка на 18.00 (10.00 мск) на Колыме составила 65,72%, в 2012 году на это же время проголосовали 51,47% избирателей.
Явка избирателей в Сахалинской области за два часа до закрытия участков составила 56,61%. На выборах президента в 2012 году на этот час она составляла 51,52%. Лидером по числу проголосовавших на данный момент является Курильский район, там свои голоса за будущего президента отдали 77% избирателей.
В Приморье явка на 18.00 (11.00 мск) составила 55,44%. В 2012 году на это время свой голос отдали 56,97%. В Уссурийске проголосовало 56 538 человек, явка составляет 60,4%, в Ольгинском районе — 60%, в Красноармейском районе — 54,4%, во Владивостоке — 51,04%.
На 18.00 (11.00 мск) в Хабаровском крае проголосовало 604 380 человек – это 59,82% избирателей. В 2012 году было на этот час 56,1% проголосовавших.
В Еврейской АО к 18.00 (11.00 мск) проголосовали 72,74 тысячи человек, или 56,51% избирателей, в 2012 году таких было 53,92%.
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