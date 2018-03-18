Зюганов проголосовал на избирательном участке в Москве

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на избирательном участке №142 в Доме творчества на Миуссах в Москве.

Выборы президента РФ проходят 18 марта.

Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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